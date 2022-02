Roulottes e camper di rom in via Cusago e viale De Gasperi: lo sgombero

Sgomberate alcune roulotte accampate da tempo, in modo abusivo, in viale De Gasperi e via Cusago, rispettivamente periferia nord-ovest e sud-ovest di Milano, dove si erano creati veri e propri insediamenti. L'operazione è stata condotta martedì mattina dalla polizia locale, nel primo caso insieme alle volanti di polizia.

In viale De Gasperi erano presenti dieci auto, dieci roulottes e un camper. I vigili hanno comminato ventiquattro multe per violazione del divieto di campeggio, sette verbali per violazione del regolamento del verde, venti verbali per violazioni varie del codice della strada: sosta, revisione, documenti di circolazione e così via. Inoltre due persone sono state raggiunte dal provvedimento di divieto di dimora.

In via Cusago erano presenti sette auto e altrettante roulottes. I vigili hanno comminato quattordici sanzioni per divieto di campeggio, due sanzioni per regolamento del verde e otto sanzioni relative al codice della strada. Secondo quanto dichiarato da Palazzo Marino, inoltre, sono in programma "interventi per evitare nuovi insediamenti" e, quando possibile, "sistemi strutturali per contrastare il campeggio abusivo".