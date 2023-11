Lancia la busta con la cocaina dalla finestra dell'appartamento dove spacciava

Un appartamento dedicato allo spaccio nel quartiere di Quarto Oggiaro. Da qui sono partiti i controlli della polizia di stato che lo scorso lunedì, intorno alle 14, ha arrestato tre uomini, italiani con precedenti, di 49, 42 e 21 anni. A far scattare il campanello d’allarme il girovagare del 49enne e del 21enne nei pressi dell’abitazione. Una volta arrivato il terzo sono entrati tutti nel palazzo. Gli agenti li hanno attesi fuori e fermati.

Il ragazzo di 21 anni, visti gli agenti, ha lanciato dalla finestra della cucina una busta trasparente contenente diverse dosi di cocaina. L’appartamento, di proprietà del 42enne, era un vero e proprio covo di spaccio.

I poliziotti hanno perquisito i tre e la casa sequestrando 120 grammi di cocaina suddivisa in 240 dosi e quasi 10mila euro in banconote di diverso taglio. Trovati anche un bilancino di precisione, un coltello per il taglio della droga e il materiale per il confezionamento delle dosi. I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.