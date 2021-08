Stazione ferroviaria allagata, ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Varese

Disagi sulla circolazione ferroviaria in Lombardia a causa del maltempo che si è abbattuto sul territorio nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto. Critica in particolare, nel tardo pomeriggio, la situazione lungo la linea ferroviaria Treviglio-Milano-Varese, con ritardi fino a sessanta minuti.

La stazione ferroviaria di Varese, interessata dal maltempo, si è allagata. I tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sono al lavoro per gestire la situazione ed effettuare le operazioni di ripristino della circolazine che, però, risulta fortemente rallentata. Alcuni treni previsti per il pomeriggio di mercoledì lungo la linea Treviglio-Varese e viceversa non sono stati effettuati, altri fino a (e da) Gallarate. Trenord consigliava di servirsi in alternativa della linea di Ferrovie Nord da e per Milano Cadorna.