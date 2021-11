Un ragazzo è rimasto ferito in stazione a Magenta

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito nei pressi della stazione di Magenta (hinterland Est di Milano) nella serata di martedì 23 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 20:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni di quanto accaduto non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine; in un primo momento sembrava che il giovane fosse stato urtato da un treno ma invece è stato avvistato lungo i binari da un macchinista che ha lanciato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 in codice rosso e lo hanno trasferito con la massima urgenza al Niguarda di Milano. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, la Polfer e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità è stato rallentato il traffico ferroviario sulla linea Milano-Novara nel tratto tra Magenta e Trecate; i convogli hanno accumulato circa 20 minuti di ritardo. La circolazione ferroviaria è tornata regolare nella tarda serata.