Pestato a sangue in Darsena a Milano: uomo in gravi condizioni

Quando i soccorritori del 118 arrivano, lo trovano a terra e incosciente. È pieno di traumi al volto, è stato picchiato. A chiamare ambulanza e automedica, quasi esattamente alle 4 di notte tra martedì e mercoledì, sono gli agenti di polizia, già sul posto. Le condizioni del ferito, un 40enne, sono giudicate subito gravi e viene trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Il pestaggio, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto in viale Gorizia a Milano, all'altezza del civico 24, praticamente davanti alla Darsena, punto nevralgico per la movida che si prolunga fino ai Navigli. Sull'aggressione indagano la polizia di Stato, arrivata per prima sul luogo.

Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno comunicato che il ferito presentava diversi traumi da percosse in faccia. Quando loro arrivano, inizialmente in codice giallo, lo trovano disteso al suolo e privo di coscienza. A causa delle sue condizioni, viene portato via in rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata.