L'uomo che sale nudo sul tram a Milano

Una Milano agostana quasi deserta, sole, (di nuovo) caldo. E un uomo completamente nudo sul tram. Non è un racconto firmato Dino Buzzati ma quanto accaduto nella mattinata di martedì 17 agosto, verso le 10.30, in via Console Marcello, zona Villapizzone.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. A chiamare il 112 segnalando la presenza del signore in déshabillé alcuni passeggeri che hanno assistito basiti alla scena di lui che saliva a bordo del 12 senza neanche l'abbigliamento intimo.

Giunti sul posto gli agenti hanno parlato con l'uomo, un cittadino cinese che si trovava in stato confusionale, il quale, senza opporre resistenza, si è fatto portare verso la volante, camminando con totale nonchalance tra i passanti increduli (di cui alcuni l'hanno filmato con lo smartphone). A rischio denuncia con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, il signore, che con sé non aveva documenti, è stato portato in codice verde all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti psichiatrici.