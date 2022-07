Tragedia in una Rsa di via dei Ciclamini: precipita nel vuoto e muore

Una donna di 92 anni è morta precipitando al suolo in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di via dei ciclamini a Milano nella mattinata di lunedì 4 luglio.

Tutto è accaduto poco prima delle 8, secondo quanto riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'esatta dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della questura di Milano, sul posto per i rilievi, gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.