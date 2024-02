Occupano una villa in ristrutturazione e distruggono letti e mobili

Avevano occupato una villa in ristrutturazione in via Taramelli a Milano (zona Maggiolina), entrando con una scala da una finestra al primo piano e poi barricandosi all'interno, utilizzando alcuni mobili per bloccare gli ingressi. Otto giovani marocchini sono stati arrestati sabato dalla polizia, intervenuta su richiesta della proprietaria per liberare l'immobile. Il blitz degli agenti è avvenuto intorno all'una meno un quarto di pomeriggio.

La proprietaria si recava spesso alla villa, in ristrutturazione da alcuni mesi, per verificare che tutto fosse in ordine. Qualche giorno fa ha notato che alcune tapparelle erano state alzate. Da fuori, ha visto alcuni sacchi a pelo e borsoni, per cui ha capito che qualcuno era entrato nell'edificio e ha chiamato il 112.

Otto giovani arrestati

Gli agenti sono arrivati sul posto sabato e hanno confermato la presenza di persone che bivaccavano all'interno, dopo essersi barricati. Sono entrati e hanno bloccato otto giovani: due di 19 anni, due di 20 anni, uno di 21 anni, due di 24 anni e uno di 33 anni, alcuni con precedenti, altri incensurati. Avevano danneggiato un letto, vari mobili e materiale di valore, nonché praticato dei fori in due pareti perimetrali. Si erano "insediati" nella villa con borsoni, sacchi a pelo e sacchetti di cibo. Sono stati tutti arrestati per occupazione abusiva.