Palpeggia una ragazza in mezzo alla strada: preso per violenza sessuale

In pieno giorno e in mezzo alla gente, ha palpeggiato una ragazza spagnola di 20 anni in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano.

Per questo, venerdì mattina, gli agenti della volante della questura di Milano hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale un senegalese di 55 anni.

Le molestie poco dopo che la ragazza era scesa dall'auto a bordo della quale era giunta con un'amica.