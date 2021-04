I teatri di Milano riaprono

Finalmente c'è una data. Il 4 maggio in programma spettacoli al Piccolo e all'Elfo Puccini

Vi avevamo raccontato la realtà dei teatri milanesi chiusi da oltre un anno e impegnati in una lotta per sopravvivere e tornare a nuova vita. E alla fine dello scorso marzo vi avevamo anche parlato dell'occupazione del Piccolo Teatro da parte di studenti e lavoratori dello spettacolo, che da quel momento sono rimasti attivi con moltissime iniziative. Ora c'è finalmente una data per l'attesissima riapertura dei teatri della città: martedì 4 maggio l'Elfo Puccini e il Piccolo ripartiranno.

In particolare, l'Elfo Puccini è pronto a riaprire le porte ai suoi spettatori a partire dal 4 maggio. "Il calendario degli spettacoli inevitabilmente ha subito variazioni (e qualche taglio) rispetto a quanto proposto all'inizio di questa 'stagione' tormentata - dicono dal teatro -. Ma abbiamo riprogettato un cartellone che impegna le sale fino luglio inoltrato (e che potrebbe essere arricchito con altri titoli) cercando di confermare quanti più spettacoli possibili". Al momento sono confermate alcune produzioni, tra cui 'Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte', che inaugurerà la riapertura.

A tornare in scena è anche il Piccolo che già per l'ultima settimana di aprile sta lavorando a un'anteprima. Il 4 maggio il Teatro Studio Melato aprirà con una nuova produzione 'home made' intitolata 'Ladies Football Club', dal testo di Stefano Massini, con la regia di Giorgio Sangati e sul palco l'attrice Maria Paiato.