"Non sembra di essere a Milano!": il libro

23 racconti per esplorare il lato più sorprendente della metropoli. È 'Milano, città di passaggio o di nuove radici?', il libro pubblicato grazie al concorso letterario lanciato a novembre 2021 da Giacovelli Editore, giovane casa editrice indipendente dalle origini pugliesi, che ha di recente aperto un co-working a Milano.

Autori e autrici, di ogni età e provenienti da tutt'Italia e anche dall'estero, erano chiamati a sviluppare il seguente tema: "Non sembra di essere a Milano!”. Una frase che si sente pronunciare innumerevoli volte sia da milanesi di nascita sia persone venute da fuori, stupite per la meraviglia dei tanti luoghi magici che la metropoli nota al mondo per la moda, il business, il traffico e i grattacieli, custodisce silenziosa. Una riflessione, quella sugli aspetti più sorprendenti del capoluogo lombardo, che permette di riflettere sulle nuove radici.

Una giuria di cinque persone, presieduta da Guido Dandrea, milanese acquisito, autore di racconti e blogger, ha selezionato i racconti per la fase finale. Il vincitore è stato Marco Astolfi di Rozzano (Milano), con il racconto intitolato "Il compito in classe". I finalisti sono stati presentati in un evento che si era tenuto domenica 10 aprile, al Cam di Corso Garibaldi 27. L'evento era stato patrocinato dal Muncipio 1 ed erano intervenuti il presidente di questo Municipio, Mattia Abdu e la consigliera municipale Mirta Bonvicini. Le autrici e le autori presenti avevano potuto presentare alla platea la propria opera ed è stato un bellissimo viaggio. Un caleidoscopio di punti di vista che crea una forma armoniosa e scorrevole.

Ora il concorso è diventato un libro, ordinabile presso qualsiasi libreria e acquistabile anche negli store online. La presentazione è a cura di Dandrea, mentre la prefazione è firmata da Tancredi Alemagna, co-fondatore dell'azienda dolciaria T'a Milano e pronipote del "mitico" Gioacchino Alemagna, storico fondatore dell'azienda dolciaria omonima punto di riferimento con il locale in Piazza Duomo per tanti anni.