Alessandro Spada designato alla presidenza di Assolombarda

Alessandro Spada è stato designato quale candidato unico alla presidenza di Assolombarda per il quadriennio 2021-2025 dal Consiglio Generale dell’Associazione, che si è riunito oggi, con l’86,54% dei voti a favore e un tasso di partecipazione del 91,44% degli aventi diritto. La designazione di oggi è stata l’esito di un percorso di consultazioni che ha visto pronunciarsi un numero di imprese in crescita rispetto al passato. Alessandro Spada è stato l’unico ammesso al voto disponendo del consenso di tanti associati pari al 19,54% del peso contributivo e dunque superando la soglia del 15%, prevista dallo Statuto di Assolombarda. Nelle consultazioni Alessandro Enginoli ha invece raggiunto il 6,14%, non sufficiente a sottoporre la propria candidatura al voto del Consiglio Generale. Rispetto al numero di imprese consultate facenti parti del Consiglio Generale, il 75,41% si è espresso in favore di Alessandro Spada e il 18,85% in favore di Alessandro Enginoli. Il Consiglio Generale si riunirà nuovamente il prossimo 20 aprile per designare i vicepresidenti elettivi della squadra di Presidenza. La candidatura di Alessandro Spada e la sua squadra saranno sottoposte per elezione all’Assemblea degli imprenditori dell’area di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia che sarà convocata per il 17 maggio. Il profilo di Alessandro Spada Alessandro Spada, nato a Monza il 31 agosto 1965, è un imprenditore del settore manifatturiero. Da maggio 2020, è Presidente di Assolombarda, la più grande associazione territoriale del sistema Confindustria, che rappresenta quasi 7mila imprese e oltre 414mila lavoratori sui territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Oggi è Corporate Advisor di Chart Industries, Inc., leader di apparecchiature altamente ingegnerizzate che servono molteplici applicazioni nei mercati dell’energia e dei gas industriali. È membro del Consiglio di Amministrazione e Vice President del Gruppo VRV – specializzata nel campo della progettazione e costruzione di apparecchi a pressione per l’industria chimica, petrolchimica e farmaceutica – e delle controllate IMB - Industrie Meccaniche di Bagnolo S.r.l., di FEMA Srl., di VRV India Cryogenic Equipment. Da novembre 2018 è anche Amministratore Delegato di SAFE INVESTMENT HOLDING S.r.l., oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di NB Aurora e di Bracco S.p.A. Ha alle spalle una lunga partecipazione alla vita associativa, ricoprendo dal 2005 in Assolombarda diverse cariche istituzionali. È stato membro del Consiglio Centrale del Gruppo Giovani di Confindustria e membro della Giunta di Federchimica. Attualmente siede nel Consiglio Generale di Confindustria e nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. E fa parte del Gruppo Tecnico Fisco di Confindustria. È anche Presidente di Confidi Systema! e di Parcam S.r.l.; membro del Consiglio di ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) e del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Inoltre, fa parte del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia e del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).