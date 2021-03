Lombardia terra di giovani agricoltori: bando per imprenditori under 40

40 mila euro per le aziende di pianura, 50 mila per quelle di montagna

Si apre il 17 marzo il nuovo bando della Regione Lombardia dedicato agli under 40 che vogliono avviare una azienda agricola. Sono a disposizione, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, 1,5 milioni di euro. Il decreto è stato pubblicato l'8 marzo sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

"Continuiamo a investire - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura - per il ricambio generazionale nella prima regione agricola d'Italia. L'agricoltura del futuro ha bisogno di nuove idee, di nuovi metodi di trasformazione delle materie prime e di strumenti innovativi. Con l'attuale Programma di sviluppo rurale abbiamo già dato 29 milioni di euro a 1.141 ragazze e ragazzi lombardi che hanno scelto il settore primario per avviare una attività o subentrare a nonni o genitori".

"Coniugare la sostenibilità ambientale a quella economica delle imprese - ha aggiunto l'assessore - è la sfida del futuro per l'agricoltura. Avere migliaia di giovani che scelgono questo settore e intendono affrontare questa evoluzione green certifica una sensibilità crescente e una corretta visione dell'agricoltura come principale attività ambientale dell'uomo. Per questo la Regione ha deciso di raddoppiare i premi di insediamento: passano da 20 mila a 40 mila euro per le aziende di pianura e da 30 mila a 50 mila euro per quelle di montagna".

Risorse che saranno integrate con quelle del "Regolamento di transizione" quando la Commissione europea darà il via libera. La Lombardia è la prima Regione italiana per produzione agricola (7,7 miliardi di euro su 57 totali) e per valore della trasformazione (3,6 miliardi su 31 totali).