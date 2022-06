Prezzi di benzina e diesel in aumento: la batosta per gli automobilisti

Non sono i 5 euro al litro che per errore molti automobilisti milanesi hanno pagato per un intero weekend in un distributore dell'hinterland, ma il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è salito adesso a 2,069 euro/litro (2,061 precedente). Nonostante gli sforzi del Governo Draghi per tenere i prezzi bassi. Come se non bastasse, la brutta sorpresa di venerdì ai distributori riguarda il diesel: supera "quota 2 euro" anche il gasolio, sempre in modalità self, il cui prezzo medio praticato è salito a 2,006 euro/litro (contro 1,994), come riporta Today.

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 2,195 euro/litro (contro 2,188), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,141 e 2,273 euro/litro (no logo 2,099). La media del diesel servito si posiziona a 2,139 euro/litro (2,128 il valore precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,087 e 2,217 euro/litro (no logo 2,043). I prezzi praticati del gpl, invece, vanno da 0,835 a 0,850 euro/litro (no logo 0,821). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,697 e 1,891 (no logo 1,774).