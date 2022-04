Ecco Primark in anteprima

L'insegna blu è stata accesa e gli scaffali del negozio sono stati riforniti. È letteralmente tutto pronto per l'apertura del primo store di Primark a Milano. Mancano solo i clienti, ma quelli arriveranno domani (mercoledì 6 aprile) con l'inaugurazione della struttura di via Torino.

Il negozio si sviluppa su 5 piani per un totale di circa 5mila metri quadri. "Il design di questo nuovo ed attesissimo negozio trae ispirazione dalle affascinanti caratteristiche architettoniche e artistiche legate al mondo della moda che contraddistinguono la città di Milano", si legge nella nota con cui Primark ha annunciato l'inaugurazione.

Per il colosso della moda è il primo store meneghino al 100% dopo le aperture a Il centro di Arese nel 2016 e al Fiordaliso di Rozzano nel 2019. La struttura è improntata alla milanesità. L'ingresso si ispira alle piazze di Milano e all'interno ci sono richiami architettonici tipici della città. Un punto vendita ma non solo, la nuova sede di Primark Italia è stata ricavata direttamente sopra al negozio, insieme a uno show-room dedicato alla stampa.

Lo store è stato allestito all'interno del "Palazzo maledetto" chiamato così perché le ultime catene che lo hanno scelto come punto vendita hanno vissuto momenti aziendali complicati. Negli ultimi anni il palazzo di via Torino non ha avuto inquilini, gli ultimi sono stati Trony, Billa (supermarket del gruppo tedesco Rewe) e una palestra. Tutti e tre avevano alzato bandiera bianca nel 2016, una manciata di anni dopo l'inaugurazione. Prima era toccato a Fnac che ha "abitato" il palazzo dal 2000 fino al 2012. Decisamente più fortunata, invece, la storia della Standa che debuttò a Milano nel 1931 proprio con questo palazzo. Non resta che sperare che il colosso irlandese spezzi la maledizione.