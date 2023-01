Cassintegrazione alla Siae Microelettronica. Obiettivo: salvare 700 posti di lavoro

Un piano di ripresa per scongiurare esiti drammatici, risollevare la produzione e, soprattutto, salvare 700 posti di lavoro. È stato siglato un accordo di cassintegrazione per la ripresa produttiva della Siae Microelettronica, azienda di Cologno Monzese specializzata nel mondo delle telecomunicazioni con un recente passato di difficoltà finanziare e produttive.

Il documento firmato nelle scorse ore, come reso noto dalla Fiom-Cgil, getta le basi per la "ripresa produttiva, garantendo i livelli occupazionali attuali e definendo tutele superiori a quanto previsto dalla legge per le lavoratrici e dei lavoratori". Il testo - approvato dai lavoratori con il 99% dei voti favorevoli - garantisce l'anticipo dell'indennità di cassaintegrazione rispetto ai tempi Inps e la maturazione competa della tredicesima, oltre ad una rotazione che stabilisce per ogni lavoratore l’alternanza equa tra periodi di cassa e di attività.

"Ad aprile ci sarà un aggiornamento rispetto all'evoluzione industriale ed economica dell'azienda e siamo fin d’ora impegnati perché ai sacrifici dei lavoratori corrisponda la ripresa - hanno spiegato i sindacati -. Chiediamo alle istituzioni regionali e nazionali di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, per preservare e rilanciare una delle poche grandi realtà italiane in un settore strategico per il paese".