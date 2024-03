Apre il campo di tulipani: i primi giorni l'ingresso è gratis

Primavera da alcuni anni nel Milanese significa anche campi di tulipani, sul modello - in miniatura - di quello che avviene nei Paesi Bassi. Sabato 16 marzo apre ufficialmente il campo di Tulipani italiani di Arese (Milano). La sorpresa è che l'ingresso per i visitatori sarà gratuito per tutta la prima settimana, fino a venerdì 22 marzo.

A comunicarlo è la stessa azienda, che apre anche a Grugliasco (Torino): "L'ingresso sarà gratuito in quanto solo una parte di campo è già in fioritura. Tutti giorni fioriscono più tulipani", hanno scritto. "I buoni Ingresso - spiegano - saranno richiesti a partire dal 23 marzo". I buoni di ingresso non sono altro che i biglietti per accedere con la possibilità di raccogliere due tulipani. Sono open, quindi utilizzabili per un solo ingresso durante qualsiasi giorno della manifestazione entro il 21 aprile 2024, anche in caso di sold out. Per i bambini sotto i 4 anni non è necessaria la prenotazione: entrano gratis.

Il campo di Arese è il maggiore campo di tulipani in Italia, si estende su un'area pari a 2 ettari, come 4 campi da calcio, troverai 715.000 tulipani in 450 varietà più sorprendenti. Questa è l'ottava edizione dell'iniziativa. I promotori del campo spiegano così l'esperienza: "Entrerai in un giardino immenso e vedrai moltissimi filari di bellissimi tulipani delle varietà più particolari e dai colori luminosi. Il campo è l'ideale per scattare bellissime foto fra i tulipani. Troverai secchi e cestini dove riporre con cura i tulipani raccolti". Il campo sarà aperto 7 giorni su 7: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30.