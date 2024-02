Il concerto dei Negrita a Milano per i 30 anni di carriera

I Negrita hanno scelto il Forum di Assago per celebrare i 30 anni di carriera. Il concerto si terrà il 27 settembre e arriva proprio dopo un tour nei club italiani. La scaletta non è ancora nota, essendo presto, ma sicuramente la band fa sapere che ci saranno le grandi hit e quale sorpresa.

Sui social il gruppo musicale scrive “30 anni di carriera arrivano una volta sola”. La band spiega: “Un traguardo davvero importante ed emotivamente gratificante. L’avremmo detto 30 anni fa? Forse no. Siamo dei ragazzini fortunati! Come celebrarli? Nel modo migliore che conosciamo: creando uno spettacolo, in questo caso unico, dove raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi saremo d’ora in poi”.

I biglietti per il concerto dei Negrita sono disponibili a partire dalle 15 di oggi su VivaTicket e nei punti di vendita. Le prevendita per gli iscritti al club è già iniziata ieri.