A Milano arriva la sagra dei pizzoccheri (e non solo)

Lunedì 20 novembre la montagna “scende” in città per una giornata dedicata a valorizzare il territorio. Stand, attività e poi pizzoccheri e vino. In piazza città di Lombardia, dalle 10 alle 20, in programma una serie di eventi per coinvolgere tutti. Allestiti stand turistici ed enogastronomici per i visitatori, oltre a una parete da arrampicata supervisionata dalle guide alpine per grandi e bambini. Dalle 18 alle 20 sarà possibile visitare il 39esimo piano di Palazzo Lombardia.

Anni complessi questi e quelli che verranno, secondo le previsioni, con le aree montuose che nella loro stagione del cuore faticano con il clima sempre più caldo e la neve sempre più artificiale. “L’obiettivo è esaltare e far comprendere il valore e il significato di tutti coloro che, a vario titolo, operano in montagna per contribuire allo sviluppo economico, sociale e tecnologico della nostre regione”, spiega Massimo Sertori, assessore alla montagna ed enti locali che si è occupato dell’organizzazione dell’evento.

Non mancheranno momenti di dialogo anche relativi alle prossime Olimpiadi invernali. L’evento si concluderà con un’esibizione del coro di montagna L’eco del Mera con l’assaggio di pizzoccheri e vini. Tra i volti noti che parteciperanno, Deborah Compagnoni, campionessa olimpica di sci alpino.