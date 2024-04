D-house laboratorio urbano apre le sue porte durante la milano design week 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

D-house laboratorio urbano, Innovation Hub del Gruppo Pattern, con un approccio pionieristico nell'applicazione delle nuove tecnologie nei settori della moda, del design e dell'automotive, presenta progetti e punti di vista innovativi dove le nuove tecnologie vengono esplorate attraverso la creatività promuovendo l'evoluzione di nuovi paradigmi tecnologici. In occasione della Milano Design Week, Miko srl (https://dinamicamiko.com/it/), azienda italiana produttrice di Dinamica®, incontra D-house laboratorio urbano. Dalla sinergia tra queste due realtà nasce Neoclassic Impressions, ideato dal Designer Vito Colacurcio. Il progetto è un'esperienza creativa che mira a ridefinire i confini tra moda e arte classica. Un momento di scambio in cui idea, concetto e applicazioni si traducono in prodotti, dall'essenza teatrale, al limite delle "possibilità". Un citazionismo imperante tra passato e futuro, dove la tecnologia elimina la patina del tempo e abbraccia la contemporaneità. La versatilità di Dinamica©, l’innovativa microfibra dall’aspetto simile al camoscio composta da una parte di poliestere riciclato*, viene esaltata in una collezione di borse in cui si incontrano passato e futuro, creando un equilibrio emotivo in cui immergersi. Dinamica©, tramite questo progetto, riesce a esprimere a pieno la potenzialità delle sue applicazioni, non solo nel settore automotive di alta gamma, ma anche nel fashion: gli accessori che abitano il guardaroba e che accompagnano la vita quotidiana assumono una nuova interpretazione diventando così una sintesi del suo potenziale tecnologico. Un ambiente neutro catturerà l'attenzione del visitatore attraverso tocchi di moderna avanguardia. Da un lato, l'esposizione ci porta a scoprire opere in gesso dove, tra le statue neoclassiche, si scorgono gli strumenti utilizzati dall'artista che mostrano come le capacità umane trasformino l'impossibile in possibile. Varcando la soglia dell’installazione, il visitatore entrerà poi in un ambiente neutro, dove a spiccare è il blu acceso delle colonne in movimento, che richiamano lo stile neoclassico e il movimento di cinque carillon declinati in chiave pop. Sulle colonne sono esposte le borse: preziosi artefatti nati dall’abilità del designer di dare un volto a un movimento storico, il Neoclassicismo, e di trasporlo sui dettagli di questi accessori: dalle clutch alle pochette, passando per i secchielli termoformati, classico e moderno si incontrano per dare vita a un risultato sorprendente. “Ho immaginato di muovermi in uno scenario classico applicando tecnologie d’avanguardia e utilizzando un materiale innovativo” afferma Vito Colacurcio. Ogni oggetto è pensato per esaltare le caratteristiche e la versatilità di Dinamica® e racconta il “tradizionale” in chiave contemporanea. La termoformatura mi ha permesso di creare forme complesse e dettagliate, l'embossing ha aggiunto texture e profondità alle superfici; mentre la stampa 3D ha reso possibile la stratificazione di forme e contenuti visivi. I drappeggi morbidi, che rimandano alle toghe, e gli intrecci tubolari, che strizzano l’occhio alle acconciature delle statue greche, ci catapultano nell’artigianalità hand made. Un’opportunità di confronto e dialogo verso l’innovazione”. “Questa collaborazione con D-house e con il designer Vito Colacurcio instaura un dialogo tra mondi completamente diversi e che, solo apparentemente, non hanno nulla in comune. Fashion, arte e tecnologia si uniscono per dare vita ad accessori unici che rivelano una bellezza senza tempo, riconducibile alle linee neoclassiche tipiche di quelle sculture in grado di colpire l’anima di chi le osserva e suscitare emozioni uniche ed autentiche.” - dichiara Benedetta Terraneo, Business Manager di Miko - “Con questo progetto viene esaltata la versatilità della nostra microfibra Dinamica® che, oltre ad essere adatta alle applicazioni del settore automotive, grazie alle sue caratteristiche, si presta perfettamente al mondo del fashion.” Il progetto è stato coordinato da D-house laboratorio urbano, nel cuore di Milano, mentre i manufatti esposti sono stati realizzati da Dyloan Bond Factory, polo produttivo del Gruppo Pattern e con il contributo delle aziende ET s.r.l. Gli elementi di stampa 3D sono stati realizzati grazie alla stampante Stratasys, uno dei Partner del laboratorio urbano. “Con il progetto Neoclassic Impressions, abbiamo unito eleganza classica e innovazione moderna, creando accessori che ridefiniscono i confini della moda”, spiega Loreto Di Rienzo, R&D Director di D-house. “Attraverso la collaborazione tra il nostro laboratorio urbano, Miko e il designer Vito Colacurcio, abbiamo presentato una serie di borse uniche dove la tecnologia, combinata con la sostenibilità, gioca un ruolo di rilievo. Ogni accessorio racconta una storia di integrazione senza soluzione di continuità tra tradizione e tecnologia, invitando all'esplorazione emozionale. Una testimonianza della sinergia creativa tra aziende, dove ogni dettaglio ha parlato del nostro impegno per l'eccellenza e responsabilità della moda nei confronti dell’azienda.” Durante la settimana, saranno organizzati diversi eventi per esplorare e arricchire il progetto. Sabato 20 aprile, tutti a bordo del battello che collegherà la Darsena con Via Lodovico, il Moro 25, sul quale sarà possibile scoprire da vicino il laboratorio urbano. Una piattaforma online dedicata permetterà di prenotare il proprio posto. Lasciatevi coinvolgere in un'esperienza unica nel segno del design.