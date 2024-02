La pioggia non dà tregua: a Milano è ancora allerta meteo

Sono giorni di pioggia a Milano e in Lombardia. Quasi mai temporalesca ma costante. Per questo anche martedì 27 e mercoledì 28 febbraio continua l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

L'allerta per rischio idrogeologico è attualmente in corso e prosegue fino alla mattina di mercoledì 28 febbraio; a essa si aggiunge, a partire dalle ore 16 di martedì l'allerta per rischio idraulico, sempre fino a mercoledì mattina e l'allerta per vento forte (non a Milano).

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni e le allerte meteo

Per la seconda metà della giornata di martedì, stando al Centro monitoraggio regionale, si confermano precipitazioni deboli ma diffuse, a tratti moderate sulla pianura centro-occidentale durante le ore pomeridiane o inizio serali. In particolare, sui settori prealpini e sulla pianura centro-occidentale sono attesi ancora 20-40 mm di pioggia. Si segnala il persistere della ventilazione su Pianura Orientale e Garda, con raffiche possibili da Nord-Est fino a 50-60 km/h. È atteso inoltre un netto rialzo delle temperature in quota e quindi anche dello zero termico, con quota delle nevicate compresa tra 1400-1800 metri su tutti i rilievi.

Per la giornata di mercoledì sono attese nuove precipitazioni, seppur in forma sparsa e a carattere intermittente, maggiormente probabili nel corso della notte su buona parte della pianura e nuovamente nel pomeriggio sui settori più meridionali. La ventilazione si manterrà moderata Nord-orientale sul basso mantovano tra mattino e pomeriggio, con raffiche massimi attese tra 35-50 km/h. Vento in rinforzo, sempre da Nord-est, in serata sull'Appennino, con velocità massime di raffica comprese tra 40-65 km/h in quota oltre gli 800-1000 metri sui versanti esposti. Residue deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre i 1800 metri.