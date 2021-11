Maltempo a Milano: sarà un weekend di freddo e pioggia

Dopo la breve estate di San Martino che venerdì ha regalato gli ultimi tepori di stagioni anche a Milano con ampie schiarite e massime anche superiori ai 15 gradi, il tempo torna a peggiorare proprio durante il weekend.

"L'arrivo di aria più umida e fresca dall'Europa settentrionale determinerà un aumento delle nubi nel corso della giornata di sabato con cieli grigi fin dal mattino sulle pianure a causa di nebbie e nubi basse - ha spiegato il meteorologo Daniele Berlusconi di 3Bmeteo.com -. Entro il pomeriggio i cieli si copriranno un po' ovunque con prime piogge che in serata si estenderanno a gran parte della regione. Domenica sarà una giornata di maltempo autunnale con nubi diffuse e piogge anche a carattere di rovescio per gran parte della giornata. La neve cadrà in montagna oltre i 1400-1700 metri. La tendenza sarà verso un miglioramento del tempo nel corso della giornata di lunedì, seppur con nubi basse a tratte persistenti sulle zone pianeggianti".

Le previsioni per il weekend di domenica 14 novembre