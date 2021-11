A Milano il primo temporary store con le maglie storiche della Serie A

Le maglie storiche dei calciatori italiani in vendita in un nuovo negozio. Più precisamente, in corso Garibaldi, angolo via Palermo. E' questa la missione del nuovo temporary store targato Le 7 Sorelle, e-commerce di maglie storiche originali dei campioni del calcio dagli anni ‘70, che apre il suo primo temporary store in città.

L'idea

“L'idea di lanciare un temporary store nasce per creare un punto fisico di incontro tra tifosi nostalgici della prima ora, appassionati di vintage e collezionisti esigenti. Un luogo dove poter toccare con le proprie mani pezzi di storia che non torneranno più ma che sono capaci ancora oggi di provocare fortissime emozioni” spiega Armando Vallone founder di Le 7 Sorelle, storico collezionista, CEO di Soccertime e fondatore del portale e-napolistore.it.

Il temporary store ospiterà una parte del catalogo presente online che conta tutti pezzi unici ed originali. Sarà presente un’ampia varietà di prodotti risalenti agli anni d'oro del calcio, dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila. Il nome Le 7 Sorelle, riprende, infatti l’epiteto con cui venivano chiamate le sette squadre che, in quegli anni, si contendevano lo scudetto: Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma.