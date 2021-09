CityLife firma due percorsi non competitivi della Salomon Running Milano

Poco più di due settimane al 26 settembre quando Salomon Running Milano tornerà ad accendere le strade di Milano confermando di essere l’urban trail più amato d’Italia. Quattro distanze per soddisfare le necessità di tutti, dai più esperti e competitivi, che si cimenteranno nella PwC Top Cup 21 km, a chi vuole vivere una giornata di sport senza l’assillo della competizione.

Sono dedicate a questi ultimi CityLife Fast Cup 15 km e CityLife Smart Cup 9.9 km mentre Monzino Run 5 km è un’occasione per fare del bene sostenendo la raccolta fondi per la Ricerca in sostegno del Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Dalla collaborazione tra A&C Consulting, società organizzatrice dell’evento, e CityLife sono nate CityLife Fast Cup 15 km e CityLife Smart Cup 9.9 km, per entrambe le manifestazioni non è necessario il tesseramento agonistico e la presentazione di un certificato medico.

Una cornice unica

“Dopo il successo dell’edizione 2020, anche quest’anno lo skyline iconico delle Tre Torri e il Parco pubblico di CityLife faranno da cornice ad un appuntamento imperdibile per tutti i runners – ha dichiarato Giorgio Lazzaro, Direttore Commerciale Marketing di CityLife – Siamo felici di ospitare questa entusiasmante manifestazione che rappresenta un’occasione unica di benessere, condivisione e divertimento per tutta Milano”.

CITYLIFE FAST CUP 15km – Il percorso della CityLife Fast Cup 15 km ricalca in buona parte quello della PwC Top Cup 21 km. Gli atleti partiranno dal Parco CityLife, sito in via Demetrio Stratos. Da qui sfileranno in direzione del Centro Congressi Mi.Co. per raggiungere il Portello e piazza Gino Valle, conosciuta per essere la più grande piazza di Milano. Si attraversa il Ponte Iper per congiungersi con il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, una fatica che termina sulla pista blu del Campo XXV Aprile dove gli atleti completeranno un giro e poi andranno nel parco del Monte Stella senza però salire in cima alla montagnetta a differenza degli iscritti alla PwC Top Cup 21 km.

Il rientro a CityLife avviene attraverso un nuovo passaggio all’interno del Centro Congressi Mi.Co. e un giro all’interno del Velodromo Vigorelli da cui si sfila veloci verso il traguardo in CityLife, in questo caso senza scalare la Torre PwC. Il percorso della CityLife Fast Cup 15 km rappresenta, dunque, il giusto mix per l’atleta sprinter e colui che ama comunque correre chilometri. Si salirà, si scenderà, si sfrutteranno i diversi terreni che Milano offre con la promessa di non annoiarsi mai.

Il percorso della CityLife Smart Cup 9.9 km si sovrappone in buona parte a quello della CityLife Fast Cup 15 km. Partenza e arrivo da CityLife e passaggio in tratti iconici. Dopo l’attraversamento del Centro Congressi Mi.Co., gli atleti calcheranno il Ponte Iper per raggiungere il cono elicoidale e da qui si dirigeranno verso il Velodromo Vigorelli. A differenza degli iscritti alla CityLife Fast Cup 15 km, gli atleti della CityLife Smart Cup 9.9 km non percorreranno il giro di pista all’interno del Campo XXV Aprile e il Monte Stella. La gara è aperta a tutti gli sportivi che vogliono correre una distanza classica su un percorso per nulla classico, in pieno stile Salomon Running Milano.