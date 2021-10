Coca-Cola Pizza Village, le migliori pizze a casa propria

Da giovedì 28 a domenica 31 ottobre torna a Milano il Coca-Cola Pizza Village @ Home, alla sua seconda edizione in un inedito formato delivery. Tutto il gusto della pizza appena sfornata recapitato direttamente a casa: il programma prevede anche due eventi speciali sui social, masterclass sull’arte della pizza napoletana e le special box contenenti prodotti di eccellenza in omaggio.

L'evento

I migliori pizzaioli d’Italia si riuniscono dunque nel capoluogo lombardo per quattro giorni, presentando ognuno una ricetta speciale. A Milano sono presenti i top player del settore della scuola campana: Gino Sorbillo (di Gino e Toto Sorbillo), Errico Porzio (Errico Porzio) Antonio Falco (L'Antica Pizzeria Da Michele), Davide Civitiello (Rossopomodoro), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria Da Gennaro) e Salvatore Salvo (Fratelli Salvo).

Così come la scorsa edizione, la scelta del menù del Coca-Cola Pizza Village @ Home è tra sette pizze: sei pizze speciali a cui si aggiunge la regina delle pizze, la Margherita. I forni d’eccezione - accesi dalle 19 alle 23 - sono due city hub di produzione, dove i maestri pizzaioli in persona realizzano le loro proposte, posizionati strategicamente sul territorio milanese in modo da raggiungere gran parte della città.

Da giovedì 28 a domenica 31 ottobre (e anche in pre-sales da lunedì 25 a mercoledì 27) le consegne durante l’evento sono a cura di Glovo: prenotando nei giorni precedenti all’evento, si può effettuare il proprio ordine accedendo ad uno special price a partire da 5 euro a seconda della fascia oraria.

Il format continua anche sui canali social del Coca-Cola Pizza Village @ Home. Qual è il segreto di un buon impasto? Quale ingrediente fa la differenza? I maestri pizzaioli Antonio Falco e Davide Civitiello raccontano i segreti del loro mestiere con creazioni frutto delle tradizioni tramandate da generazioni e delle tecniche più recenti ed innovative

Le Special Box

Ogni pizza gourmet sarà accompagnata da una Special Box ricca di sorprese:

1 Coca-Cola (150 ml)

1 Coca-Cola Zero Zuccheri (150 ml)

1 Acqua Minerale naturale S.Bernardo nella nuova bottiglia elicoidale in plastica 100% riciclata e riciclabile (500 ml)

1 Birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli Lager (330 ml)

1 Barattolo di lievito Mulino Caputo (100 gr)

1 Astuccio Caramelle Ricola Azione Glaciale gusto menta forte (50gr)

2 Bustine Caramelle Ricola Balsamo di Pino, novità 2021

Ogni 2 pizze inoltre si riceveranno:

1 Birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli Analcolica Zero.Zero (330 ml)

Con ogni ordine di almeno 4 pizze riceverai anche:

1 Sacchetto di farina Mulino Caputo (1 Kg)

1 Busta di puro Caffè Kenon macinato 100% Arabica (250 gr)

Come ordinare

Per ordinare la propria pizza preferita occorre cercare "Coca-Cola PizzaVillage@Home" su Glovo e scegliere la pizza che preferisci.