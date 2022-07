Estate 2022, arriva il gelato al panettone

Chi l'ha detto che il panettone si mangia solo in inverno? La nuova proposta di Vergani, infatti, trasforma il tipico dolce natalizio anche in un gelato cremoso, tutto da scoprire.

Le proposte

La storica azienda milanese propone per l'estate 2022 alcune golose proposte dedicate a “quellicheilpanettone” non rinunciano mai. Ecco che allora il panettone diventa protagonista anche delle assolate giornate estive, per una pausa fresca e gustosa.

Cremoso e profumatissimo, il Gelato al Panettone Vergani è un vero e proprio refrigerio per il palato di tutti i fan del dolce lievitato meneghino.

Il Panettone di Ferragosto

Non solo: agli irriducibili che non vogliono rinunciare alla tradizione neanche sotto l’ombrellone, Vergani dedica anche il Panettone di Ferragosto, ricetta classica nello speciale formato da 500 g. Soffice e fragrante, è la merenda perfetta da condividere o da accompagnare con il gelato del proprio gusto preferito.

Infine, per coloro che amano le versioni gourmet arriva il Panettone Vergani alle amarene: rivisitazione del panettone tradizionale con morbide e profumate amarene candite che vanno ad arricchire l’impasto lievitato 72 ore e preparato con lievito madre naturale, farina, burro e tuorlo d’uovo fresco.

Siete pronti a trascorrere un'estate golosa e profumata?