L’autentica cucina romagnola sbarca a Milano

Che la cucina italiana sia famosa in tutto il mondo è cosa risaputa.

Ricette tipiche per ogni regione, materie prime ricercate e location suggestive, fanno sì che la nostra nazione si distingua notevolmente dalle altre.

Quello che però spesso accade, soprattutto nelle grandi città, mete del cosiddetto turismo di massa, è che alcuni ristoratori decidano di puntare meno sulla qualità e più sui numeri, offrendo ai propri clienti quella tipologia di locale che spesso definiamo “turistica”. E sappiamo bene che la connotazione è tutto tranne che positiva.

Tuttavia, c’è chi viaggia controcorrente e in vista di una prossima apertura nel cuore pulsante della movida milanese, decide di investire tutto non solo sulla qualità, ma anche sulle tradizioni e la convivialità, per riportare ai propri commensali una cucina genuina, autentica e casereccia, fatta di tradizioni, di storia e di territorio.

Una cucina di casa, ma che non dà nulla per scontato e che si caratterizza per la forte personalità, per i tratti decisi e per l’ importanza che accorda al legame col territorio.



Stiamo parlando di La Esse Romagnola, un ristorante fondato a Rimini nel 2017 da quattro giovani imprenditori e diventato punto di riferimento per la città grazie all’autenticità gastronomica artigianale e all’accoglienza calorosa, tipicamente romagnola.

Un menu che racconta l’autenticità del territorio

Il locale, che si presenta come una trattoria moderna, è simile a una boutique in cui vengono raccontati i sapori romagnoli e dove si propone una cucina autentica che utilizza esclusivamente materie prime di alta qualità provenienti dal territorio. Il richiamo alle origini e la tipicità sono espressi anche attraverso la scelta del nome stesso: “La Esse Romagnola”, fa infatti riferimento alla parlata romagnola che ha nel suono della lettera S una particolare e riconoscibile inflessione onomatopeica.

La proposta gastronomica del nuovo locale offre un menu alla carta con primi piatti a base di pasta fresca, secondi piatti di carne, taglieri e una proposta vegetariana. Non solo i piatti romagnoli più iconici, come la Piada, i Cassoni, i Passatelli e i Cappelletti, il nuovo ristorante propone anche alcune ricette made in La Esse come Il Tagliolino La Esse: un piatto 100% creato dai soci, che propongono Il tipico tagliolino all’uovo, spesso e ruvido, condito con crema di Parmigiano, uovo pochè e tartufo a scaglie.

Per quanto riguarda la tanto amata e rinomata Piada, esiste una ricetta studiata ad hoc, realizzata naturalmente con ingredienti tipici di alta qualità, come la selezione delle farine utilizzate tra le quali troviamo la Farina del Passatore e la farina di tipo 2 di Grani Antichi. Vengono poi utilizzati lo strutto di Mora Romagnola e il sale delle Saline di Cervia.

Altro protagonista iconico del menu è il Cassone, tipico di Rimini, dalla forma simile ad un calzone ma creato dall’impasto della piada e farcito con diversi ripieni, adatto a tutti grazie alla scelta di non utilizzare grassi animali al suo interno. Oltre alle classiche farciture tipiche della riviera romagnola, la Esse Romagnola propone ricette rivisitate con l’aggiunta di ingredienti dell’entroterra, come ad esempio il formaggio di Fossa di Sogliano.

L’atmosfera del locale in Via Tortona a Milano

Con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta dell’autentica tradizione romagnola – non solo a livello gastronomico, ma anche per quanto riguarda stile e convivialità – La Esse Romagnola ha pensato di proporre una location che richiamasse fedelmente le caratteristiche del locale di Rimini, ispirandosi all’atmosfera delle tipiche cascine di campagna: pavimenti in legno, muri dall’aspetto “consumato” come a dare l’effetto di un qualcosa di altri tempi, e spazi illuminati da luci calde e avvolgenti. Ogni dettaglio evoca profumi e colori tipici dell’entroterra romagnolo, senza esclusione per i complementi d’arredo e le divise dello staff, ispirate all’abbigliamento tipico dei contadini.

I tre formati di retail e la collaborazione come strategia di marketing

Lo sviluppo e l’evoluzione del brand, che dopo pochi anni ha deciso di espandersi arrivando alla città meneghina, sono avvenuti grazie all’importante collaborazione con FRetail, una società di Rimini specializzata nella consulenza aziendale, che ha permesso a La Esse Romagnola di ottimizzare i propri obiettivi commerciali con soluzioni ad hoc.

Grazie a loro è stato infatti possibile sviluppare tre format retail:

Minuscolo : propone la Romagna in chiave street food ed è pensato per il posizionamento in aree travel e zone ad alte scorrimento di flussi

: propone la Romagna in chiave street food ed è pensato per il posizionamento in aree travel e zone ad alte scorrimento di flussi Bold : una proposta fast-casual più grande, con un menu più ampio

: una proposta fast-casual più grande, con un menu più ampio Maiuscolo: il ristorante-trattoria moderno, un format da posizionare principalmente nei centri urbani, con flussi di clientela interessati sia al pranzo che alla cena.

Info e dettagli

Il nuovo ristorante La Esse Romagnola si trova in Via Tortona 26 ed è aperto ogni giorno, a pranzo e a cena, dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00.

Per ulteriori informazioni, contatti e per avere un’anticipazione dei piatti e della suggestiva location, è possibile consultare il sito internet.