Nella città dei single arriva un “dating game” per trovare l’anima gemella a San Valentino

Milano, la città della moda, del design e... dei single? Non più. Quest'anno, infatti, San Valentino sarà l'occasione perfetta per rompere il ghiaccio e trovare l'anima gemella.

In una metropoli così frenetica, dove il tempo è prezioso e le relazioni sono spesso fugaci, innamorarsi può sembrare un'impresa impossibile. Eppure, anche in mezzo a tanta gente, il cuore può battere forte per qualcuno: il nuovo Dating Game ideato da Pulze è la risposta perfetta per chi desidera vivere un San Valentino diverso, un'occasione per conoscere persone nuove, con interessi simili e magari trovare un amore inaspettato.

Dieci domande e una playlist per trovare l'amore

Dimenticate le app di dating e le solite cene a lume di candela. Il Dating Game di Pulze è un'esperienza unica che permetterà di conoscere persone nuove in modo divertente e interattivo. Attraverso 10 domande stuzzicanti si potranno scoprire affinità, interessi comuni e creare un'atmosfera di complicità con dei potenziali partner.

Ma per far battere il cuore ci vuole anche la giusta atmosfera: per l'occasione è stata realizzata su Spotify, "FEEL THE LOVE", la playlist perfetta per immergersi nel romanticismo e lasciarsi trasportare sulle note dell'amore.

Un'iniziativa per un San Valentino indimenticabile

Dietro a questo nuovo "Dating Game" c'è Imperial Brands Italia, che con la sua nuova Pulze Limited Edition vestita di rosso, celebra l'amore in tutte le sue sfumature: un impegno per rendere San Valentino un momento speciale per tutti, single e coppie, all'insegna del divertimento, della complicità e della passione.

Per il lancio della nuova limited edition, verranno coinvolti tre amatissimi influencer: Leonardo De Carli, Eleonora Cristiani e Leonardo Bocci, racconterano le loro love experience attraverso divertenti format digitali, invitando la community a interagire condividendo storie e commenti, e incentivando gli utenti a matchare tra loro in base a possibili affinità.

Altro che città dei single... Quest'anno Milano diventerà, finalmente, la città dell'amore.