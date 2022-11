Milano: tra le botteghe storiche la cooperativa farmaceutica nata nel 1890

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Queste botteghe sono lo specchio della vivacità di Milano”. Il sindaco Beppe Sala ha così presentato le 35 attività commerciali che da almeno 50 anni operano nello stesso comparto merceologico nel capoluogo lombardo.

Ad essere insignite di questa onorificenza anche la Cooperativa Farmaceutica che insieme ad altre 4 realtà, ha all’attivo oltre 100 anni di storia. Era il 1890 quando alcuni appartenenti alla borghesia milanese offrirono alle organizzazioni operaie l’opportunità di associarsi e di partecipare insieme in una realtà mutualistica, allo scopo di calmierare i prezzi dei farmaci per le classi meno abbienti.

A ritirare la targa i 4 dipendenti con anzianità superiore ai 30 anni e la Presidente Rosa Massari, prima donna a rivestire tale ruolo dal 1890, anno di fondazione della Cooperativa. Un’emozione forte per i farmacisti che da oltre 3 decenni sono diventati il punto di riferimento dei milanesi. “Ho lo stesso spirito di quando ho inizato”, ha raccontato Isidoro Colaiazzo, direttore CoFa in Piazza Duomo. “Non sono di Milano ma sono così orgogliosa di questo riconoscimento che mi fa sentire parte della storia di questa società”, gli ha fatto eco Maria Felicita Cremonesi, Farmacista direttore CoFa Lamarmora. Dalle consegne a domicilio alle consulenze estetiche i servizi della Cooperativa Farmaceutica sono sempre in continua espansione