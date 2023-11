Sostenibilità e etica nel consumo: le scelte che fanno la differenza

In una realtà in cui le risorse naturali sono limitate e l'impatto umano sull’ambiente è sempre più profondo, diventa fondamentale adottare un approccio responsabile alle scelte di tutti i giorni, anche per quanto riguarda il consumo.

Ciò significa impegnarsi nell’impiegare le risorse a disposizione in maniera più efficiente, ridurre gli sprechi e assumere, per quanto possibile, uno stile di vita sostenibile.

Per raggiungere tale obiettivo, è importante che ognuno consumi in modo più consapevole.

Questo significa optare per prodotti e servizi che tengano conto della sostenibilità e dell’etica nella relativa produzione e distribuzione.

Ad esempio, scegliere prodotti locali, cosiddetti ‘a km 0’, consente di ridurre l’impatto ambientale dovuto al trasporto e supporta l’economia del territorio, così come prediligere prodotti biologici, coltivati quindi senza l’uso di pesticidi, rappresenta un supporto per l'ambiente (e per la propria salute).

L’acquisto di prodotti realizzati con materiale riciclato riduce i rifiuti derivanti dalla produzione e preserva le risorse, così come scegliere i prodotti di elevata qualità, che durano più a lungo, permette di limitare gli sprechi e l’inquinamento derivanti dalla produzione (emissioni di CO2, rilascio di microplastiche).

Questo tipo di approccio, volto a promuovere un consumo etico, consapevole e sostenibile è alla base della filosofia di NONNO, negozio sperimentale h24, dove la merce viene erogata da distributori automatici.

Uno store pratico e intuitivo, dove l'acquisto è guidato in modo semplice tramite schermi interattivi che presentano descrizioni e immagini di ciascun prodotto.

Capi d’eccellenza all’insegna della sostenibilità

Il negozio sperimentale h24 NONNO è situato in via Varesina 205 a Milano, nel cuore di Certosa District, e fa parte di un progetto creato da Alberto Zanone in collaborazione con OPOS; l'obiettivo è offrire, ad una vasta fetta di pubblico, una serie di articoli d'abbigliamento e maglieria di alta qualità ad un prezzo accessibile.

Grazie alla lunga esperienza del suo ideatore, che ha operato nel settore del tessile e abbigliamento per quasi 50 anni, è stato possibile curare la completa produzione, a partire dalla materia prima (fibra e filato) fino ad arrivare al capo finito.

I capi sono prevalentemente prodotti in Italia, impiegando materiali di alta qualità riciclati e rigenerati oppure provenienti da produzioni sostenibili (cashmere, lana, seta e cotone organico) e processi produttivi ecologici, come la tintura naturale.

Un prodotto per ogni esigenza

In questo modo,NO si propone di superare la cultura della fast fashion, che ha caratterizzato il settore negli ultimi decenni, focalizzando l’attenzione sulla qualità, la durabilità e la atemporalità dei capi anziché sulla ricerca spasmodica di vestiti nuovi.Optare per abiti ben confezionati e realizzati utilizzando materie prime di qualità e sostenibili consente di limitare la necessità di effettuare acquisti frequenti, riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento dell’abbigliamento.Un bel capo che resiste al passare del tempo è in grado di trascendere le tendenze effimere, offrendo al contempo un approccio più consapevole alla moda.

NONNO, però, vuole offrire ancora di più ai propri clienti, per questo, presso lo store h24, è possibile trovare anche altri prodotti, sempre selezionati con estrema attenzione seguendo criteri di responsabilità e sostenibilità.

Un esempio sono i prodotti enogastronomici di elevata qualità come vini biodinamici, birre artigianali, cibo biologico di attenti produttori in grado di assicurare l’impiego di materie prime provenienti da filiere controllate.

L’assortimento di articoli comprende, inoltre, una selezione di prodotti peculiari, utili e di qualità, scelti appositamente da designer di fama internazionale in base alla loro esperienza e professionalità.

L’innovativo negozio h24, grazie alla sua praticità, comodità e all'eccellente qualità dei prodotti offerti, rappresenta un’opportunità anche per fare acquisti, e regali di elevato livello, dell'ultimo minuto senza dover sottostare ai canonici orari di negozio.

Sia per il tipo di produzione che per il metodo di selezione, tutti i prodotti proposti sono, spesso, disponibili in quantità limitata.

NONNO, infine, ha messo a punto una comoda modalità di sostituzione o restituzione di un articolo vista l'impossibilità di provare un capo di abbigliamento prima dell'acquisto.

NONNO, un richiamo alla saggezza

Il nome NONNO è stato scelto proprio per richiamare alla mente la saggezza data dall'età.

Vuole, infatti, comunicare il valore importante dell'esperienza che i nonni possono acquisire durante la loro lunga vita e della loro passione nel trasmetterla.

Un’esperienza che, d’altro canto, contribuisce a far riflettere il cliente, rendendolo più consapevole delle scelte che effettua durante gli acquisti.

NONNO vuole essere un passo avanti sul percorso verso una realtà in cui si consumi meglio, consumando meno.