La prima medaglia d'oro italiana a Pechino è "lombarda"

“Le ho mandato un messaggio ringraziandola e complimentandomi per l’impresa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, subito dopo la vittoria della valtellinese Arianna Fontana nei 500 metri di short track. “La prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino - ha aggiunto - parla lombardo; è proprio il caso di dirlo, la nostra Arianna ha messo tutti in riga e si è aggiudicata la decima medaglia in carriera”.

La vittoria di Arianna Fontana: il grande sorpasso

La Fontana si è aggiudicata con grande facilità il suo quarto di finale e la propria seminale, qualificandosi alla finalissima. La gara per l'assegnazione delle medaglie è partita con un brivido visto che un contatto con l'olandese Schulting alla prima curva aveva mandato a terra proprio la campionessa valtellinese. Fortunatamente è stata disposta la ripartenza della finale: a scattare meglio è stata la Schulting che ha preso la prima posizione davanti alla Fontana. La valtellinese, però, si è subito messa in scia all'avversaria e poi, a due giri dal termine, l'ha superata con grande maestria, conquistando la prima posizione e non lasciandola più fino alla fine, tagliando così il traguardo in prima posizione e conquistando la sua decima medaglia in cinque partecipazioni olimpiche.

Arianna Fontana ha così agganciato la fondista Stefania Belmondo nel numero di podi ottenuti ai Giochi olimpici per ciò che concerne un'atleta italiana. A completare il podio dei 500 metri femminili sono state l'olandese Schoulting e la canadese Boutin. Tra l'altro proprio Arianna Fontana a Pechino aveva già conquistato sabato, con i suoi compagni di squadra, la medaglia d'argento nella staffetta mista alle spalle della Cina.