Basket, Ettore come Charlie e il Vate: il ristretto club dei 3x3

Da ieri c’è un record che accomuna i coach Valerio Bianchini, Carlo Recalcati ed Ettore Messina. I tre allenatori fanno parte di un ristretto club, ovvero sono gli unici ad aver vinto in carriera tre scudetti guidando tre squadre diverse.

Il Vate Bianchini è stato il primo a raggiungere questo traguardo grazie ai successi con la Pallacanestro Cantù (1980-81), la Virtus Roma (1982-83) e la Vuelle Pesaro (1987-88). Charlie Recalcati, fermo dal 2018 e adesso assistente senior della nazionale del neo ct Pozzecco, ha vinto gli scudetti con la Pallacanestro Varese (1998-99), la Fortitudo Bologna (1999-00) e la Mens Sana Siena (2003-04). Ettore Messina ha eguagliato questo speciale record proprio ieri grazie alle vittorie con la Virtus Bologna (1992-93, 1997-98 e 2000-01), la Benetton Treviso (2002-03) e appunto l’Olimpia Milano (2021-22).

La curiosità è che nessuno ha vinto con una squadra allenata in precedenza o successivamente da uno dei tre. Stiamo parlando comunque di tre grandissimi coach della nostra pallacanestro, accomunati anche dall’esperienza da commissario tecnico dell’Italbasket in decadi ovviamente differenti. Tre allenatori che a loro modo hanno vinto in Italia e all’estero, e che hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi delle stelle polari da seguire e a cui guardare con ammirazione.