Milano testa, gambe e cuore dopo una battaglia furiosa porta a casa il Derby

Il secondo tempo di Shavon Shields permette all’Olimpia Milano di ribaltare una partita difficile, in condizioni di evidente emergenza, su un campo difficile e senza preparazione, prevalendo 74-70 a Varese. Nel quarto periodo, è stata la difesa, anche nel momento più complicato, a chiudere la partita.

E’ stata una gara di parziali, uno a favore e uno contro, per poi mettere la testa avanti con la prova mostruosa, di energia, di Kyle Hines accanto a Nik Melli. Anche a Varese è stata una vittoria di squadra, con tanti protagonisti, Devon Hall sicuramente, Giordano Bortolani che ha messo due triple in momenti cruciali, la seconda nella ripresa ha ricucito il piccolo strappo operato da Varese.

Anche Willie Caruso ha dato una mano con energia a rimbalzo nei minuti in cui è stato impiegato. E’ tornato anche Billy Baron dopo quasi sei mesi.

La conferenza stampa di Coach Fioretti

Così Coach Mario Fioretti che ha sostituito l’indisposto Ettore Messina ha commentato la partita di Varese: “Per noi era una gara durissima, perché siamo usciti alle 23 di venerdì sera dal palasport di Barcellona e quindi venire qui, su questo campo, questo pubblico, e giocare a così poche ore di distanza da quella battaglia, sapevamo che sarebbe stato improbo. Tanto più con due giocatori “nuovi”, due innesti, a parte gli assenti. Devo dire che sono stati bravi i ragazzi contro una Varese che secondo me ha giocato con l’atteggiamento giusto, bene, con grande aggressività. Nel quarto periodo, la difesa ha vinto la partita per noi con gli stop con cui li abbiamo fermati per tanti possessi consecutivi. Voglio ringraziare anche gli altri allenatori: io sono qui ma con Ettore assente sono stati fondamentali loro, a darmi sempre il consiglio giusto, a usare la parola giusta”.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) L’EA7 con Melli e Poythress appoggia il gioco dentro l’area. I due lunghi firmano tutti i primi 12 punti di Milano. Ma tre errori al ferro, più due tiri liberi sbagliati, impediscono all’Olimpia di allungare. Nel primo quarto tutti i canestri provengono da conclusioni ravvicinate. Varese ha buoni spunti con il tiro da fuori di Brown e le penetrazioni di Shahid. Ne approfitta per ribaltare il meno quattro e chiudere il periodo iniziale avanti 18-17.

All’inizio del secondo quarto, l’Olimpia segna due volte da sotto con Hines e Caruso, Bortolani mette il primo canestro da fuori. Il parziale è di 7-0, poi l’Olimpia con la seconda tripla della sua partita di Shields schizza a più 11. Due possessi superficiali però generano una facile schiacciata di Spencer e un contropiede chiuso in solitudine da Hanlan obbligando Coach Fioretti al time-out. Ma il momento di abulia prosegue. Brown e Librizzi segnano due triple consecutive e ribaltano ancora il punteggio.

Devon Hall con tre tiri liberi e una penetrazione si prende la squadra sulle spalle. Nel botta e risposta conclusivo alla seconda tripla di Shields fa seguito quella sulla sirena di Shahid che impatta ancora sul 39-39.

Varese parte indemoniata piazzando un nuovo 6-0. Dal timeout di Coach Fioretti e i rientri di Hall e Hines, l’Olimpia ricava il contro parziale che riequilibra la partita. Shields con cinque punti consecutivi restituisce il vantaggio a Milano. L’Olimpia però non riesce a dare continuità al momento favorevole.

Un rimbalzo in attacco di Ulaneo, poi sulla sirena la seconda tripla di McDermott chiude il periodo sul 57-56 Varese una volta di più. Dall’angolo la seconda tripla di Bortolani impatta la partita che a questo punto diventa un corpo a corpo. Shields mette solo un libero su due ma poi appoggia al tabellone con un angolo incredibile e subito dopo converte una tripla per spedire l’Olimpia avanti 70-66.

Qui un po’ di precisione in meno del dovuto tiene Varese in partita ma la difesa regge l’urto. Tonut mette due liberi a 15 secondi dalla fine, poi ne aggiunge altri due. Finisce 74-70.

Il tabellino e gli highlights

OPENJOBMETIS VARESE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-74 (18-17, 21-22, 18-17, 13-18).

Openjobmetis Varese: Shahid 7, Ulaneo 3, Spencer 10, Woldetensae 4, Zhao n.e, Librizzi 6, Virginio n.e, Hanlan 19 (8 reb, 6 ast), McDermott 10, Brown 11 (12 reb). Coach Bialaszewski.

EA7 Olimpia Milano: Poythress 6, Bortolani 7, Miccoli n.e, Tonut , Melli 8 (11 reb), Baron, Kamagate n.e, Flaccadori, Hall 7, Caruso 4, Shields 25, Hines 9 (5 reb). Coach Fioretti.

Gli Highlights del match