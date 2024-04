L'Olimpia risale da -17 e supera Treviso a domicilio, Fioretti: "La differenza l’hanno fatta i dettagli"

L’Olimpia riemerge da un primo quarto difensivamente complicata e da meno 17 la rimette in piedi e la vince, 91-89. Milano ha rimesso le mani sulla partita nel secondo quarto con la difesa, poi ha allungato nel terzo quarto e quando sembrava potesse controllare la gara ha subito la disperata reazione di Treviso.

Costretta a rivincerla nel quarto periodo l’ha fatto guidata da Shabazz Napier, da Stefano Tonut e nel finale anche Shields. Ma tutto è cominciato con Kyle Hines. Entrato sul meno 17, ha ribaltato l’inerzia della gara con un gioco da tre punti e poi ha sostenuto la difesa e non ha commesso errori.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partono meglio i veneti che realizzano al ferro comodi canestri con Harrison (21 punti) e Paulicap (8 punti e 5 rimbalzi), un pick and roll tra Napier (20 punti e 3 recuperi) e Poythress sblocca gli ospiti dopo oltre 3’ dalla palla a due ma un gran gioco da tre punti di Bowman (19 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi) sigilla il 9-2 iniziale.

Dopo un botta e risposta tra Shields (15 punti) e Bowman dall’arco, una bomba di Olisevicius (22 punti con 5/6 da tre e 7 rimbalzi) porta il vantaggio dei padroni di casa in doppia cifra e poi un gioco da tre punti e un jumper in transizione di Harrison spingono la NutriBullet sul 22-10 contro Poythress e compagni.

Nonostante alcuni guizzi di Bortolani e Voigtmann (11 punti) scuotano i biancorossi, Robinson (10 punti, 11 assist e 3 recuperi) si carica Treviso sulle spalle con i suoi palleggi arresto e tiro, Olisevicius dalla punta manda a bersaglio anche la bomba del +17, prima che Hines (8 punti con il 100% al tiro e 5 rimbalzi) sigilli i 10’ iniziali con il canestro con fallo subìto del 31-17.

Proprio il numero 42 biancorosso dà il giusto boost ai suoi, che poi cavalcano il talento dal palleggio di Shields, Napier e Flaccadori, il tiratore Ricci e i centimetri di Voigtmann, mettendo la firma sul break ospite di 0-13 interrotto solo dai liberi di Mezzanotte del 33-27.

Con un gioco da tre punti di Hines e una folata di Napier, Milano si riporta anche sul -2, Olisevicius e soprattutto Mezzanotte danno però la giusta scossa a Treviso per evitare il sorpasso ospite, prima che Tonut (17 punti) piazzi l’importante gioco da tre punti al ferro e la bomba del riaggancio sul 37-37.

Alla fine del tempo, Olisevicius realizza una tripla dall’angolo ma Flaccadori sigilla i 20’ iniziali del match con il tiro dal mezz’angolo del 40-39.

Avvio di ripresa ad alto ritmo, con i cecchini Voigtmann e Napier che pareggiano un paio di volte le iniziative di Robinson e compagni ma i tagli di Olisevicius ristabiliscono due possessi tra le squadre (49-45). Le accelerazioni di Tonut in contropiede, comunque sia, rimettono l’Olimpia a stretto contatto e poi una bomba a testa di Voigtmann e Melli siglano anche il sorpasso biancorosso sul 53-57.

Una tripla dall’angolo e un tap-in di Napier, successivamente, spingono l’EA7 Emporio Armani anche sul +9, ma una bomba di Olisevicius e una folata a testa di Harrison e Bowman riaccendono l’animo biancoblu (60-62). Al termine del quarto, Harrison al ferro e un gran centro dall’arco di Bowman fanno esultare il Palaverde firmando il controsorpasso locale (65-64 dopo 30’).

Dopo un taglio di Hines e un comodo appoggio in contropiede di Napier, un gioco da tre punti di Harrison tiene Treviso sul pezzo ma Napier si mette ancora in proprio con una tripla e un jumper di Melli vale il 68-73 a 5’ dalla fine.

Successivamente, Shields accende un bel duello con Harrison, che prova a tenere viva la NutriBullet con cinque punti consecutivi e poi l’appoggio di Paulicap ribatte equamente a quello di Paulicap (75-80).

Dopo la bomba di Olisevicius del -4 a meno di 120” dal termine, Tonut dall’angolo e con un'incursione al ferro contro il pressing avversario spinge via definitivamente i biancorossi. L'appoggio di Allen e due bombe di Bowman e Robinson, dopo una serie di ottime difese trevigiane, arrivano troppo tardi e Milano, grazie al freddo Napier dalla lunetta, chiude con il punteggio conclusivo di 89-91.

IL COMMENTO DI COACH FIORETTI

Così Coach Mario Fioretti ha commentato la vittoria di Treviso: “Il primo pensiero va ad Ettore Messina e alla sua famiglia. Ringrazio i ragazzi, ringrazio gli altri allenatori perché hanno gestito questa gara insieme a me. Siamo partiti male, forse peggio di così non si poteva partire, anche se Treviso ha fatto otto o nove minuti di alto livello dimostrando di essere una squadra in salute, di talento offensivo non indifferente. L’abbiamo rimessa in piedi con un secondo quarto difensivo di alto livello, uno sforzo enorme che ci ha consentito di rimontare. A quel punto, è diventata una partita punto a punto. Nel finale poteva andare anche dalla loro parte, ma la differenza l’hanno fatta i dettagli, le piccole cose”.

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-91. (31-17, 9-22, 25-25, 24-27).

Treviso: Bowman 19 (7 reb), Zanelli, Harrison 21, Torresani n.e, Faggian n.e, Robinson 10 (11 ast), Scandiuzzi n.e, Mezzanotte 5, Allen 4, Camara, Olisevicius 22 (7 reb), Paulicap 8. Coach Vitucci.

Olimpia Milano: Poythress 4, Bortolani 2, Tonut 17, Melli 7, Napier 20, Ricci 3, Flaccadori 4, Caruso n.e, Shields 15, Hines 8, Valentine, Voigtmann 11. Coach Fioretti.

