Serie B, è battaglia tra la Sangiorgese ed Oleggio: vince la Ltc ai supplementari

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2021-2022 della Ltc Sangiorgese che, al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano, supera una coriacea Mamy Oleggio. Ma non sono bastati i tempi regolamentari per decidere chi doveva avere la meglio in un match combattuto, duro a tratti spettacolare, sempre molto intenso. Finisce 66-64 all'over time per i lombardi con i piemontesi che masticano amaro per una giocata errata nel possesso decisivo.

La partita. Match equilibrato già dal primo quarto che si chude sul 22-19 per i padroni di casa. Sulla stessa lunghezza d'onda il secondo, 11-13 per Oleggio il parziale, che manda le squadre negli spogliatoi sul 33-32.

Al ritorno sul parquet dalla pausa la Mamy tenta un primo allungo con un parziale di 0-6. Ma la fuga viene interrotta ed impattata da un Voltolini in gran spolvero. Nel quarto finale gli scambi sono serrati. Melchiorri porta la Ltc sul 53-47. Ma De Ros e Giampieri riportano sotto la Magic Basket fino al 55-55. Gli ultimi scambi non fanno altro che confermare il pari. Al suono della sirena siamo 59-59. Si vai ai supplementari.

Nella frazione decisiva Oleggio rallenta e i padroni di casa arrivano fino al 64-62. Negri impatta il 64 pari. Un errato possesso palla degli ospiti negli ultimi secondi permette alla Sangiorgese di piazzare il colpo del 66-64 e di aggiudicarsi il match.

Il tabellino ufficiale di Ltc Sangiorgese-Mamy Oleggio Magic Basket: 66-64. Parziali: 22-19; 33-32; 45-45; 59-59

Ltc Sangiorgese: Melchiorri 7, Baggi ne, Angelucci 17, Dushi 2, Cassinerio, Alessandrini 2, Voltolini 11, Bargnesi 14, Fragonara, Codato, Turini 13, Toso. Allenatore: Roncari

Mamy Oleggio Magic Basket: Negri 8, Maresca 7, Riva 9, De Ros 8, Bertolani ne, Ballarin ne, Acconito, Del Debbio 9, Romano 4, Temporali ne, Seck 2, Giampieri 17. Allenatore: Pastorello