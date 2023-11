Incontro Cardinale-Ibrahimovic: ecco il ruolo offerto allo svedese

Novità in casa Milan, questa sera, lunedì 6 novembre, Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic in centro a Milano per discutere del futuro dell'ex attaccante.



Secondo quanto riportato dal giornalista freelance Alessandro Jacobone, il presidente rossonero avrebbe offerto allo svedese il ruolo di Managing Director, con Furlani nel ruolo di CFO.

Un ruolo di responsabilitá e non solo di facciata, che potrebbe rendere Zlatan il collante tra dirigenza e spogliatoio.



Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.