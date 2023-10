I convocati dell'Inter Women per il match contro la Fiorentina

Dopo la pausa per le nazionali è arrivato il momento di tornare in campo per l'Inter femminile di coach Rita Guarino. Le nerazzurre dopo aver vinto per 2-0 contro la Sampdoria nella prima giornata sono pronte a continuare il cammino nella Serie A eBay femminile 2023/24. Lunedì 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni l'Inter affronterà la Fiorentina.

Per la sfida casalinga contro le Viola, coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Pedersen, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 47 Fadda

Attaccanti: 7 Bugeja, 10 Bonetti, 33 Njoya, 36 Cambiaghi, 43 Tironi, 99 Jelcic.

(Comunicato Inter)