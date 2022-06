L'Imperatore Adriano torna a parlare dell'Inter: "Questa sarà sempre la mia seconda casa"

Negli anni l’Inter ha avuto molti attaccanti che hanno fatto innamorare i tifosi, uno su tutti è stato Adriano, battezzato ”Imperatore”, talento e pura passione per il calcio, con quella voglia di rincorrere il pallone a tutti i costi e di buttarlo in rete: all’Inter l’ha fatto 74 volte, facendo alzare spesso in piedi i tifosi:

«Devo ringraziare i tifosi che hanno avuto sempre un grande affetto per me, voi mi avete dato questo nome, “Imperatore” e anche oggi faccio fatica a rendermi conto che era per me. Ogni volta che vengo in Italia sento che mi vogliono bene ed è una grande soddisfazione, questa sarà sempre la mia seconda casa».