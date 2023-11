Milan, quante partite salta Olivier Giroud?

Arrivano aggiornamenti riguardo l'espulsione di Olivier Giroud, arrivata prima della fine del match tra Lecce e Milan.



Come riportato dal comunicato numero 100 del Giudice Sportivo, Olivier Giroud é stato squalificato per due giornate:



"Proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara".



L'attaccante rossonero salterà le gare contro Fiorentina e Frosinone, ma sarà ovviamente disponibile contro il Borussia Dortmund.