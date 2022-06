Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato pubblicato il programma dell’estate del Milan.

I rossoneri inizieranno il raduno il 4 luglio ma la squadra non sarà al completo perché mancheranno tutti i giocatori che hanno avuto impegni con la nazionale che quindi si aggregheranno il 14 luglio.

Il 16 luglio si disputerà la prima amichevole contro il Colonia per la Telekom Cup per poi andare in Austria dal 23 al 27 luglio per un breve ritiro dove ci saranno due amichevoli.