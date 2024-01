Serie B in arrivo: Nasca paga il prezzo di Inter-Verona

È successo di tutto a San Siro nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, quando Inter e Verona si sono affrontate in un match deciso, soprattutto dalle decisioni arbitrali, nei minuti di recupero.

Non si sono risparmiate le critiche a causa dell'operato di Michael Fabbri e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e “varista” della gara.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il più penalizzato sarà sicuramente Nasca, già in passato protagonista di un errore clamoroso in Juventus-Bologna in occasione di un chiaro fallo di Iling Junior in area di rigore su Ndoye. Rocchi avrebbe infatti deciso di spedirlo al VAR in Serie B per una o due giornate, in modo tale da toglierlo dall’occhio del ciclone e, allo stesso tempo, dargli tempo di riordinare le idee.

Per Fabbri, invece, reo di non aver visto subito assegnato il rigore al Verona con una decisione di campo, si prospetta una semplice turnazione come avviene ad ogni giornata, quindi una sorta di turnover.