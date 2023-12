Serie C | Video Gol Lumezzane-Pro Sesto 1-0

Serie C

Serie C Girone A

Nella 17esima giornata del campionato di Serie C Now, la Pro Sesto cade in trasferta contro il Lumezzane, con il risultato di 1 a 0.

I gol della vittoria arriva al 3’ con Gerbi, che dopo una serie di rimpalli, riesce a ribadire in rete e a regalare ai suoi i tre punti.

Gli ospiti ci provano e creano molte palle da gol, ma il risultato non cambia.

Gli highlights del match: