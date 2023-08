Video Gol Bologna-Milan 0-2, highlights e sintesi

Per la prima giornata del Campionato di Serie A, il Milan scende in campo schierato da Mister Stefano Pioli come da pronostico con un nuovo 4-3-3. Tanti i nuovi innesti per i rossoneri pronti ad affrontare la stagione del 2023/2024 e che, nel primo tempo, sembrerebbero in grado di non deludere i propri tifosi.

Contro il Bologna di Thiago Motta, infatti, dopo una traversa di Lykogiannis a pochi secondi dal fischio d’inizio, il Milan va subito a segno all’11 grazie a una rete del solito Olivier Giroud: ottimo tacco di Pulisic che dà il via a un’azione con la quale Reijnders riesce a servire l’assist decisivo per il primo gol stagionale del francese.

Il raddoppio dei ragazzi di Pioli arriva al 20’ con un grandissimo gol di Pulisic, che assistito da Giroud, calcia forte sul palo più lontano dal limite dell'area e batte Skorupski.

Nel secondo tempo il Bologna comincia a spingere e a mettere in difficoltà il Milan, soprattutto grazie all’entrata in campo del solito Orsolini che impensierisce più volte la difesa avversaria.

La squadra di Thiago Motta ci prova e va vicino al gol con Ndoye e Aebischer ma Maignan riesce a opporsi nel migliore dei modi.

Minuto 89, Leao parte sulla sinistra, salta elegantemente due uomini e prova la conclusione, colpendo però il secondo palo.

A breve gli highlights del match.