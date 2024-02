Video Gol Milan-Atalanta 1-1, highlights e sintesi

Il Milan deve reagire dopo le brutte sconfitte contro Monza e Rennes, ma sul suo cammino incontra una delle squadre più in forma del campionato: l'Atalanta.



Dopo tre minuti i rossoneri vanno in vantaggio con una super giocata di Leao, che salta Holm e Scalvini, per poi calciare da posizione defilata sotto l'incrocio destro.

Il portoghese non segnava in campionato da settembre con il Verona.



I ragazzi di Pioli dominano ma, sul più bello, Orsato viene richiamato al VAR per un contatto tra Giroud e Holm. L'arbitro fischia calcia di rigore. Dal dischetto si presenta Koopmeiners, che non sbaglia.



Minuto 60, Giroud scarica per Bennacer, che apre per Calabria, bravissimo a spostare il pallone e a calciare ma Carnesecchi dice no.



Al 68' Leao cambia campo per Pulisic, che stoppa al volo e calcia a lato di pochissimo, come si trovano i due.



A breve gli highlights del match.