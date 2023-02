Video gol Milan-Torino 1-0, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Nell'anticipo del venerdì un Milan in piena difficoltà incontra il suo peggior nemico stagionale, il Torino, ma questa volta, grazie a un grande secondo tempo, porta a casa i tre punti.

Sono i granata a iniziare meglio, tanto che le occasioni nel primo tempo sono quelle di Sanabria, mentre i rossoneri studiano l'avversario e cercano di restare compatti.

Il secondo tempo è decisamente più divertente, tanto che Leao e Giroud vanno vicino al vantaggio fino a quando al minuto 62, Theo Hernandez trova il suo terzo assist in campionato proprio per il francese, che di testa non sbaglia.

Passano 10 minuti e i ragazzi di Pioli partono con un contropiede bellissimo, la palla arriva a Hernandez che davanti al portiere sbaglia il 2 a 0.

Senza subire alcuna occasione ulteriore, i rossoneri portano a casa una vittoria fondamentale per riprendere fiducia e interrompere un filotto negativo molto lungo.

A breve gli highlights.