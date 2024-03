Perché ieri la curva Nord dell'Inter era vuota

Vuota e silenziosa. Lunedì sera, durante la prima mezz'ora di Inter-Genova, poi finita 2-1 per i nerazzurri, la curva Nord del Meazza è rimasta deserta. La tifoseria organizzata ha infatti deciso di non entrare nell'impianto per protestare contro la decisione delle forze dell'ordine di vietare fino a fine stagione bandiere, tamburi e impianto audio.

"Adesso la misura è colma, oggi niente tifo: la Curva resta al baretto", hanno annunciato gli ultras su Instagram. "Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo ma dopo l'ennesima chiusura adesso basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un'inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli", la posizione della Nord.

La decisione di imporre divieti ai tifosi interisti era arrivata dopo gli scontri post Inter-Juve, già "costati" alla Nord una cinquantina di Daspo. Dopo mezzora di sciopero, la Nord è comunque entrata nel proprio settore, incoraggiando la squadra. Proprio in quei momenti è arrivato il vantaggio siglato Asslani, che con il gol di Sanchez ha regalato a Lautaro e compagni il +15 sulla Juventus seconda.