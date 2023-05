Derby Milan-Inter in Champions: è incasso record, 10 milioni

Alle 21, a San Siro, Milan e Inter tornano a incontrarsi in semifinale di Champions league. I numeri non sono ancora ufficiali, ma dovrebbe essere toccato il record di incasso di ogni epoca: più di 10 milioni di euro, superando i 9 mln e 133mila dello scorso Milan-Tottenham. I tagliandi sono finiti subito nella fase di prelazione. Chiunque abbia provato online ad aggiudicarsi un biglietto è rimasto deluso. Il Meazza sarà alla massima capienza, oltre 70mila spettatori. Ci sono state più di 2 milioni di richieste.

In arrivo a Milano si aspettano tifosi da ogni parte del mondo. La partita verrà trasmessa su centinaia di tv estere e streaming, con una platea potenziale di oltre un miliardo di spettatori. In tribuna ci saranno vip, ex giocatori e personaggi famosi. L'elenco è infinito.

I numeri generali

Inter e Milan si sono sfidati in gara ufficiale in 235 occasioni tra campionati italiani, coppe italiane ed europee. A queste vanno aggiunte anche 71 partite non ufficiali, sia in competizioni nazionali che internazionali. I "bauscia" sono in vantaggio come vittorie, 87 contro le 79 dei "casciavìt". I nerazzurri hanno segnato 326 gol, i rossoneri 310. Il primo scontro è datato 1909: nel vecchio campo di Porta Monforte, vinsero i diavoli per 3-2.