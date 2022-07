La nuova maglia dell'Inter per la stagione 2022-23

Lukaku è il primo modello: l'Inter ha svelato la nuova maglia home per la stagione 2022/23, con il ritorno delle classiche strisce nerazzurra. "L'ispirazione creativa del nuovo Home Kit celebra i valori storici dell'Inter abbracciando la tradizione con il ritorno delle classiche strisce nero blu, ispirate al design degli anni '60, ed esalta il legame con la città: all'interno del colletto è infatti presente una scritta che riporta il nome di Milano. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono di colore nero", spiega il club nerazzurro in una nota.

La nuova divisa verrà indossata per la prima volta dai giocatori nerazzurri martedì sera nella gara amichevole contro il Lugano e presenta anche il nuovo sponsor DigitalBits e Lenovo.

"La maglia - spiega il club - è stata presentata con un video di lancio che esalta l'anima innovativa del Club, che fin dalla sua fondazione non ha paura di cambiare, di rompere le regole e di innovare, sia dentro che fuori dal campo. Come la sua città, Milano".

Per i tifosi la maglia sara? disponibile a partire da martedì su store.inter.it e negli store fisici di Inter Store in Galleria Passerella e San Siro, Nike Corso Vittorio Emanuele e Nike Milano Loreto. Dai giorni seguenti i prodotti saranno inoltre acquistabili su nike.com, nel negozio Nike Porta Nuova e in tutti i punti vendita autorizzati.