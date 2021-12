Serie D, nuovo innesto per l'Alcione

L'Alcione Milano si è mosso sul mercato. La società milanese ha comunicato nelle ultime ore un nuovo arrivo per mister Giovanni Cusatis. In arrivo, quindi, un nuovo centrocampista: stiamo parlando di Michele Di Prisco. Classe '95 proveniente dal Bisceglie, in passato in Lombardia aveva indossato la maglia della Caronnese.

Questo il comunicato ufficiale della società meneghina: "La società Alcione Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Di Prisco. Centrocampista classe ‘95, in carriera ha collezionato 165 presenze e 20 gol in Lega Dilettanti con le maglie di Real Agro Aversa, Sorrento, Portici, Caronnese, Vastese e Bisceglie. Benvenuto in Orange Michele!"