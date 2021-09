La terza maglia dell'Inter coi colori fluo (e contro le discriminazioni)

Svelato il third kit dei nerazzurri per la stagione 2021/2022

Poco nerazzurro, quasi nulla. Ma tanto colore. L'Inter ha svelato nelle scorse ore la terza maglia per la stagione 2021/20222. Il terzo kit, hanno spiegato dal club di viale della Liberazione, è ispirato al motto che caratterizza l'Inter dalla sua fondazione: "Fratelli e sorelle del mondo".

Così la maglietta è nera con al centro "un motivo composto da quattro diversi colori fluorescenti a strisce diagonali accostati, che rappresentano l’accoglienza della diversità e il superamento di qualsiasi forma di discriminazione". Al centro della casacca ci sono sei strisce di blu, arancione, verde e giallo molto accesi, mentre all'altezza del petto a sinistra c'è il logo - anche questo con tonalità fluo di blu e verde - e a destra il tricolore.

L'obiettivo è mostrare che "le differenze si annullano di fronte alla fede nerazzurra, punto di unione tra i tifosi di tutto il mondo", tanto che - si legge in una nota della società - "l principio fondante del club è ribadito anche all’interno del kit, dove è riportata l’espressione Brothers and Sisters of the World".

"Il nuovo terzo kit che i giocatori indosseranno in campo è realizzato con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate. Si tratta - hanno concluso dall'Inter - di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale".